台灣最大群眾集資平台「嘖嘖」在8月初累計集資總額一舉突破100億元大關。嘖嘖平台共同創辦人徐震今（16）日表示，平台未來發展有三大主軸：原創、台灣文化、在地產業規模化；並將成立子公司，加強投資文創、原創提案，推動創意產業發展，希望在2026年累計集資額達到第二個100億元。

嘖嘖群眾集資平台今日舉行記者會，現場匯集14個群眾集資專案的快閃攤位，分享創意成果，總統蔡英文現身記者會，她也曾以提案人身分在嘖嘖平台提案，並表達支持台灣原創。

在嘖嘖累積的100億裡，超過62億元是支持具原創概念的專案，為了挖掘在原創概念上具新穎性和市場潛力的專案，並直接投入資本和專業輔導，協助潛力提案實現商業價值，嘖嘖已在去年成立首個嘖創基金，在生活用品、出版品、科技小物等培育眾多創新產品，將在今年陸續上架。

徐震表示，過去12年嘖嘖上架超過7,000個專案，其中5,500個案件成功達標，其中以文化內容為主題的提案蓬勃崛起，包括遠流出版社重新呈現金庸百年經典全套；獨立表演團隊驚釀小酒館將網紅文化引入音樂劇，透過平台發行原聲專輯；英國藝術家Tom Parker將他筆下的台北地圖轉化成掛旗和海報。

文化內容類型專案貼近生活經驗，具可延展性受到青睞。這些內容商品能夠衍生各種周邊產品、活動和系列作品，具商業價值。在此背景下，嘖嘖與「有你共創」聯手創立「優嘖」國際公司，建立文化娛樂集資頻道，讓提案人同時獲得嘖嘖平台的宣傳和「有你共創」在文化娛樂領域的行銷力。

此外，嘖嘖平台宣布，與非典型教育品牌「雜學校」長期合作，共同輔導新世代未成年提案人，鼓勵他們發表創意、改變社會、實現創業夢想。