新竹縣警局在加強宣導金融機構防詐，竹東分局近日接獲銀行和郵局通報，發現2案是詐騙集團利用通訊軟體假冒親友詐騙，1案是利用虛擬網路購物方式詐財，幸行員及時通報，避免民眾受騙失財，竹東分局長吳學安特別到台企銀行和長春郵局頒發獎狀及反詐騙宣導品，感謝行員能在細微中察覺到不尋常，成功保護民眾的寶貴積蓄免遭詐騙集團毒手。

竹東派出所日前接獲台企銀行通報，有民眾匯款金額龐大，且提供帳號名字並非被害人兒子，疑似是詐騙手法。員警到場了解發現，該民眾在LINE上有自稱其兒子的嫌犯，要求協助匯款35萬元，因不疑有他臨櫃欲匯款，員警說明此為詐騙集團假籍親友的詐騙手法，成功阻詐。

竹東長春郵局則通報，有民眾臨櫃欲匯款20萬元給「女婿」，員警到場發現該民眾是接到自稱其女婿的嫌犯借款，向該民眾說明疑點，此為典型假冒親友的詐騙手法，該民眾恍然大悟，打消匯款念頭。

長春郵局並通報有民眾要匯款31300元，稱是要購買普洱茶，臨櫃行員察覺有異，警方到場助了解發現是「虛擬網路購物」的詐騙手法，成功攔阻被害人匯款。

竹東分局長吳學安呼籲民眾，接獲通訊軟體陌生訊息，切勿回應或依照對方指示行動，若有疑問可主動撥打165反詐騙專線或洽警政單位詢問，寶貴積蓄才不會不翼而飛。