第三分局特別製作感謝狀，由分局長楊宗昆帶領偵查隊及碇內派出所同仁前往金融機構表揚，感謝行員們的協助。（圖／警方提供）

基隆第三分局於112年8月14日接獲轄內金融機構行員通報，稱有民眾欲匯大額新臺幣，惟匯款人未攜帶身分證，經關懷提問後該行員懷疑匯款人疑似遭詐，故通報警方前往協助。碇內派出所員警獲報後前往金融機構瞭解案情後，發現欲匯款人係遭詐騙集團以「假投資」方式分別詐騙人頭帳號及新臺幣8萬元，警方到場積極勸說匯款人，始打消其匯款念頭，成功與行員阻止詐騙案件發生。

同（14）日，同一名行員發現一民眾疑似欲開立帳戶提供給不明人士，經關懷提問後懷疑遭詐騙隨即通報碇內派出所，碇內所警員前往了解案情後發現該男欲小額貸款，故依詐騙集團指示至銀行開戶欲將帳戶交由詐騙集團，警方到場勸說其勿以非正常管道貸款，且將帳戶交由他人使用會被利用成為人頭帳戶，該民驚覺受騙即打消了開戶念頭。

第三分局特別製作感謝狀，由分局長楊宗昆帶領偵查隊及碇內派出所同仁前往金融機構表揚，感謝行員們的協助，並再次向第一線金融機構行員宣導，若遇到民眾欲匯款大筆金額且難以交代目的時，請通報警方前往確認。

基隆市警察局第三分局呼籲，近期高發詐欺類行為假投資、假交友及假分期付款三種，其中假投資件數最多，詐騙集團假稱代為操作虛擬貨幣為由，讓民眾提領或匯款大筆現金，並教民眾欺騙行員的關懷提問以掩飾詐騙過程，本分局將持續與金融機構聯合，加強宣導並共同防制詐騙案件發生，以保護民眾財產安全。