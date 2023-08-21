住在嘉義水上鄉的李德葳，因沒有機車駕照平時只能仰賴騎乘電動車代步，所以德葳僅能找尋住家附近的工作，過往曾在水上某間玻璃纖維廠擔任作業員，不僅需要搬重物、又因語言隔閡多次與工廠內共事的越南移工發生嫌隙，向主管反映幾次後都沒改善，德葳只好離職回家，之後多次投遞履歷也都石沉大海，在先生的建議下前往朴子就業中心求職，雖就服員協助推介了多個工作，但德葳因已屆中高齡無法負重搬運、且亦無相關工作經驗及證照，皆無法順利獲得錄用。

所幸沈秀珠就服員的積極詢問下，發現德葳婚前曾在台灣擔任家庭護工、有照護相關職能，在搭配勞動部「職場學習再適應計畫」成功推介至嘉義縣私立民生護理之家擔任陪診員一職，且因認真、負責的態度期滿後獲得留用，目前已穩定就業近8個月，現在的她在工作上不僅笑口常開，還時常逗笑護理之家的阿公、阿嬤，更與不同國籍的移工同事成為好友，德葳滿懷感激地說，「謝謝勞動部朴子就業中心積極的幫忙，讓遠嫁來台的她找到家的歸屬感！」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助失業者有機會重新回歸職場，雲嘉南分署積極推動「職場學習再適應計畫」，鼓勵雇主提供職場學習及就業機會，由勞動部補助雇主基本工資，以及用人單位行政管理及輔導費、補助期間最長為3個月，求職者若屬特定身分對象，經評估核可後，最長可延長補助至6個月，南分署近3年運用這項計畫，已協助300個中高齡以上勞工成功就業返職場，歡迎企業踴躍申請、營造友善職場。

劉邦棟強調，除「職場學習再適應計畫」外，勞動部為協助中高齡以上勞工順利就業，尚有許多就業促進措施，如補助雇主每人每月1.3萬元至1.5萬元獎助金的「僱用獎助措施」，及鼓勵企業繼續僱用高齡者最高補助25.8萬元的「繼續僱用高齡者補助」等，相關資訊可查詢雲嘉南分署官網，或撥洽詢專線06-6985945#1141由專人為您服務。