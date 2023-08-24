現代人幾乎公事、私事都以LINE聯繫，一名女網友表示，公司最近新來一位妹子，發現她在LINE發言習慣加上「弱弱的問」、「弱弱的說」，原PO朋友認為這樣講話有林黛玉的病氣感，比較不容易被罵；她不解「這樣會讓人有好感嗎？」許多職場老鳥直言「看久了會煩」、「這樣感覺很不專業吧！」

一名女網友在批踢踢發文表示，公司最近來了新的派遣妹子，發現她在LINE發言的時候，前面常常會加上「弱弱的」，例如「弱弱的問一下，中午要幫大家叫飲料嗎」、「弱弱的說，其實昨天○○不是我設定的。」

原PO好奇問朋友，朋友認為妹子這樣講話有林黛玉「病氣」的感覺，會比較讓人憐愛，也不容易被罵；她仍不解「這樣真的會比較少被罵嗎？我覺得看起來很吵，眼睛還要看完贅詞才能讀到重點。」

許多網友認為偶爾使用還好，太頻繁則會令人反感，「不要太常吧」、「看久了會煩，有必要這樣鋪陳嗎」、「不太喜歡欸，直接問就好」、「會覺得在弱幾點」；也有網友認為職場上不適合這樣使用，「這個用法不對吧，而且還是公司群組」、「職場這樣感覺很不專業」。

甚至有人酸「確認她的名字是不是叫『弱弱的』」、「你們都沒人帶過新人？ 帶多了看習慣就覺得很正常。」