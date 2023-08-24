Google評論是民眾挑選餐廳、景點的參考依據，一名網友即將前往日本旅遊，最近爬文找美食，結果發現一堆知名店家的Google評分都沒超過4顆星，好奇問「日本人對於Google評論是不是很嚴格？」網友大致歸納2原因，第一是台灣店家時常「洗評價」；另有內行人表示，日本習慣最高只給4星，「3.5上就很高，3.8算神了」、「日本人最高分是4星，4星以上都是觀光客洗的。」

一名網友在批踢踢發文表示，近期要去日本玩，這幾天開始做功課，發現大家推薦的餐廳Google評論都沒超過4星，大約都在3.6到3.9左右；他認為「在台灣評分低於3.8的店根本沒有進去品嘗的必要」，也好奇日本人對於Google評價是否比較嚴格。

許多網友直言，日本店家不像台灣會洗評價，「台灣5星好評送一盤肉」、「台灣人超貪小便宜，聽到5星好評送小菜馬上改」、「台灣都直接買評價」、「台灣4.5以上的沒參考價值，通常都是5星店家給招待的，日本的才正常。」

也有內行網友表示，「日本人再好吃的店都只給4顆星，因為要留1顆讓店家有進步空間」、「日本習慣最高只給4星，3.5上就很高了，3.8算神」、「看到4星以上的通通都是觀光客洗的」。