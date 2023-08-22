為守護退休高齡長者財產安全，確保安養生活的經濟狀況無虞，新竹市警察局第一分局偵查隊結合「竹市身心障礙者聯合就業協會」及「竹市杜華神父社會福利基金會」等單位，針對高齡及弱勢族群推動防詐反詐騙宣導，提高長輩警覺避免受騙。

警方指出，近年來詐騙的手法越來越多樣化，很多不肖的詐騙集團都針對老人家行騙，讓許多年長者辛苦一輩子的積蓄，在一夕之間都不見了，造成晚年經濟生活無法負荷及心理嚴重受創，因此警方希望透過這次宣導講習活動，讓長輩都能建立良好的金融知識，守護自身財產安全。

活動中活動中反詐尖兵偵查佐白恩堅透過簡報、案例的播放、演繹與長輩互動，除分享最常見詐騙案類手法「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等6項觀念外。

另針對年長者最易碰上之詐騙案類如「假綁架」、「假投資、交友」、「假借販售保健藥物及防疫物資」等案例逐一剖析、講解、演繹，破解詐騙集團手法及詐騙言語字句之關鍵字，讓在座的長輩及志工都能輕易的瞭解宣導的內容，且有深刻的記憶。

新竹市第一分局提醒長輩，接到電話或是看到網路訊息時，務必保持冷靜不要輕易相信，可和家人朋友商量討論，以免落入詐騙集團的陷阱。如有疑慮自己是否遇到詐騙，可以撥打反詐騙專線165或撥打110報案電話查證。