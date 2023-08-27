李沛綾（左二）號召兒子Visen（左一）跟《市井豪門》演員羅巧倫、許仁杰一起做公益。（民視提供）

藝人李沛綾常年做公益，27日帶著民視《市井豪門》同劇演員羅巧倫、許仁杰一起到桃園旭登護理之家進行慈善演出。李沛綾表示自己有空檔就會帶兒子Visen一起義演，這次很開心劇中女兒及未來女婿聽到她又再啟程做公益，兩人一口答應同行，利用拍戲空檔陪伴長者度過周末開心時光。

羅巧倫跟許仁杰為了這次公益之行特別練老歌，要讓長者們一飽耳福，李沛綾兒子Visen也帶來拿手的薩克斯風表演，她欣慰地說，兒子從小喜歡陪她一起做公益，每次都會主動提出可以跟媽媽聯手演出什麼歌曲，把做公益當作生活日常之一。

羅巧倫說，很有緣在《市井豪門》演李沛綾的繼女，一直都知道她常做公益，主動提出要參與，只是要唱歌表演讓她很燒腦，自覺歌聲不美的她，為此特別勤練老歌，還向許仁杰請益，幸好她盡力載歌載舞，讓長輩們都相當開心，不少長者認出他們，還說「你們怎麼比電視上還年輕跟瘦小」。

30日將過生日的許仁杰表示，能在生日前夕做這麼有意義的事情，相當滿足，拍戲雖然高壓，但有機會探視長輩、唱歌給他們聽，看到他們滿足的神情，讓他也跟著很放鬆，尤其演唱的兩首歌曲〈家後〉、〈感恩的心〉，都引來長輩一起大合唱，讓他忍不住報名下次還要再來！