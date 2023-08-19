八里療養院中和長照據點舉辦失智長者作品聯展。（八里療養院提供）

八里療養院中和長照據點舉辦失智長者作品聯展。（八里療養院提供）

衛生福利部八里療養院中和長照據點璀璨時光Precious moments in life 多媒材美術作品聯展今（19）日在板橋435藝文特區浮州館舉辦，展出是該院失智據點「樂活心坊」、巷弄長照站「樂活健康站」的長者們歷經疫情兩年累積的作品，邀請民眾前往參觀。

為增進一般長者與失智長者間的互動，先訓練巷弄長照站的長者為志工，再藉由講師的引導與失智長者經生命故事的分享、彼此在藝術上合作、互助，增加團體參與者之間的正向互動。

職能治療師蘇瑩瑩表示，藝術是最常使用的非藥物治療，失智長輩因為退化所以表達能力不佳，但可以透過藝術表達難以言喻的抽象感受，甚至因為多感官刺激的輸入延緩退化的產生。

巷弄長照站站長楊菁萍也說，巷弄長照站的長輩大多為健康或是亞健康的長輩，過去學有專長者鼓勵出來與其他長輩分享製作的方法不僅僅讓學者開心也讓教授者自己也很有成就感。

八里療養院院長張介信表示，目前政府的長照2.0促進健康，推動預防進一步失能的就是巷弄長照站、失智據點。本院積極參與投入相關的服務，藉由職能治療師推動生活型態再造鼓勵參與的長輩投入各項活動，創造更健康的生活。