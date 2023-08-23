防失智兼長知識！一項針對逾28萬人的大型研究結果顯示，報名上課學習新的語言、技能的中年人，5年後失智的風險可降低將近20%。

眾所周知，腦力激盪問答題、數獨、特定的電子遊戲有助於預防阿茲海默症。英國《每日郵報》23日報導，位於日本仙台的東北大學最新研究獲得重要成果，中老年人參加成人教育課程，可讓5年內出現失智症狀的機率降低19%，比起沒上課的中老年人，流體智力（fluid intelligence）與非言語推理能力（nonverbal reasoning）的表現都更好。

流體智力負責學習、評估與掌握新狀況等，涉及快速推理、抽象思考；非言語推理能力用於解決以圖表、圖像形式呈現的問題。

研究人員從英國人體生物資料庫（UK Biobank）取得28萬2421名自願參與研究人士的數據，年齡介於40歲至69歲，追蹤期間介於2014至2018年。參加者根據各自的DNA接受失智風險評分，評估流體智力、視覺空間記憶力、反應時間等表現，並且自行通報是否參加任何成人教育課程。

7年期間，1.1%的參與者出現失智症。即使有糖尿病、高膽固醇、心血管疾病、癌症或精神疾病病史者排除之後，結果仍一致。不過，研究並未提供這些課程的上課頻率、主題或學術水準。

本研究論文第一作者是日本東北大學學者竹內光（Hikaru Takeuchi）。他說，研究表明，參加成人教育課程除了能有效降低失智風險，隨著年齡增長，非言語推理能力保護效果也更好。論文共同作者、東北大學發展、老年與嚴正研究所教授川島隆太（Ryuta Kawashima）說：「可能原因之一在於，參加智能活動對於神經系統有正面效果，這可能有助於預防失智。我們的研究是縱向觀察，所以，如果成人教育與降低失智風險之間有直接因果關係存在，就有可能是雙向的因果關係。」

兩人呼籲學界進一步研究成人教育預防失智症的效果。這項研究已刊登於國際期刊《老化神經科學前沿》（Frontiers in Aging Neuroscience）。