台灣第一大外資壽險安聯人壽今舉辦「2023安聯AI健康指數大探索」記者會，揭曉安聯AI健康指數為91.1，相對於2020年的91.3微幅下滑，除受疫情紛擾外，也與近期內政部公布台灣人平均壽命「少1歲」趨勢不謀而合；不過，北區、中區、南區老年人整體分數有提升的趨勢，惟失智症患者健康指數與相關指標皆低於同年齡人口，衍生許多後續照護負擔，罹癌者健康指數偏低。

這項調查是安聯人壽與清華大學電機系BIIC實驗室，產學合作推出全台壽險業第一個預測醫療事件風險的指標，開啟健康醫療結合金融保險及科技創新的生態圈發展；對於健康風險，安聯人壽建議，國人及早正視失智症及癌症衍生的照護風險，用保險加強保障，以免隨著時間逼近，才開始擔憂罹病後的健康照護費用。

安聯人壽總經理林順才表示，近年來保險觀念已從「事後的理賠補償」走向「事前的風險預防」，保險不再只是提供財務保障的支持，而是進化為消費者的健康管理師，陪伴保戶邁向健康，成為保險商品發展的新趨勢。

安聯AI健康指數是以人工智慧技術和國民健保資料庫為基礎，四年來持續追蹤與量化全體人民的健康狀況，讓每個客戶了解自己的健康分數與健康管理數據後，就能評估規畫，選擇最適合自己的醫療型保險商品，打破傳統商品導向的銷售模式思維。

全國健康指數變動，僅以老年人口有微幅向上的趨勢，林順才推測，可能歸功於疾病意識與健康防護提高；台灣老年人於北區、中區與南區指數有提升，四年來每年提升0.2分，個別子向度指標也同步上升；在東區，老年男性分數有下降的趨勢，癌症指標四年每年下降0.08分。

林順財警示，「癌症、失智、猝死」是國人三大健康危機，國人對失智恐懼更僅次於癌症；「2023安聯AI健康指數大探索」指出，失智症人口的健康指數僅72.8，比全國 91.1低許多，其癌症、住院及健康等相關指標皆低於同年齡人口。

根據統計，失智症病程約8至10年，居家照護每月也需看護費約3萬元，安聯人壽建議，失智症照護成本高，除了尋求社會資源的協助之外，及早規劃失智險可以做為保護家庭的第一道防線，失智中重度階段更有可能面臨失能的風險，預算充足者可透過失能險強化保障；安聯人壽提供彈性的附約選擇，讓民眾可依需求搭配高保障、低保費的失智照護金加強保障，力求顧及醫療前、中、後期全面性的完全照顧。

安聯AI健康指數亦顯示，罹癌者健康指數偏低，口腔癌第四期患者的健康指數更只剩60.9，但治療癌症所產生的鉅額醫療及長期照顧費用，可能導致經濟壓力。

安聯提醒，除了足夠的基礎醫療保障外，民眾也可善用「一次性」給付的癌症險，讓資金運用更靈活，提供足夠的經濟後援，在抗癌路上能夠選擇更好的治療方式、提高治癒機會，避免造成家庭財務的龐大負擔。