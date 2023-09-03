隨著醫療科技發展，治療疾病的方法愈來愈進步多元，但並非所有治療項目都包含在健保給付的範圍之內，或是想在治療時有更好的醫療品質，諸如病房升等、使用特殊醫材等等，這些大多屬於自費項目。國人普遍重視健康議題，再加上保險觀念普及，對於前述情形，多數人已主動採取補全措施，透過購買商業保險來支應，而保險公司也推出各種健康險來回應市場需求。為了讓保戶更明確瞭解哪些保險可做為健保的輔助，保險公司規劃「健保協同商保專區」，保戶可參考相關資訊，依照自身健康情況及需求，選擇合宜的保險商品。

以宏泰人壽「健保協同商保專區」為例，專區中推薦了實支實付險、醫材補助相關保險、防癌險及重大傷病、重大疾病險，並採用表格比較的方式，重點列示各個保單承保年齡、保障期間及其保障項目，讓保戶有基礎的瞭解。而再進一步檢視內容，專區內的保險商品更為聚焦；以「宏泰人壽三倍防護住院醫療定期保險（HSB）」來看，其為組合型的健康險，實支實付與住院日額保險金可選擇一個對保戶最有利的方式申請，在理賠給付上有彈性空間可以自行評估、選擇最佳方案，門診手術項目擴大保障範圍，不僅符合現代醫療需求的趨勢，也確實能夠彌補健保不足。

由於每個人的保險需求各異，從「健保協同商保專區」瀏覽相關資訊後，宏泰人壽建議保戶可從自己的健康狀況及經濟承擔能力進行比對及比較，亦可進一步諮詢保險公司的專業意見。宏泰人壽也再次提醒，健康險保障範圍大不同，並不是所有疾病的醫療行為都能夠囊括在其中，因此投保前必須確認保障項目及詳閱契約條款，以維護自身保險權益。