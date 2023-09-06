國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲近日提出健保政策，兩者都提出放寬長者年齡的健保全額補助。對此，民進黨立委范雲質疑，「一刀切的補助法，會不會加重健保財政壓力？」她強調，醫療體制問題絕對不是只有長者健保費，補助健保費也無法治本，喊話台灣需要的總統是能夠看見人民需求、看見問題根源，提出負責任、長遠解方的總統。

范雲指出，全民健保是台灣政府照顧人民的重要政策措施，但健保政策卻似乎被輕易的做為選舉口號，健保政策需要好好討論，如何才能真正回應弱勢民眾需求，目前全國70歲以上長者的健保費，皆由中央全額補助，但接連2天，侯、柯不約而同，主張將年限降低五歲。

范雲質疑，兩位參選人是否考慮過「一刀切的補助法，會不會加重健保財政壓力？」侯友宜提出整府每年出160億，但隨著人口老化，未來數字只會更高，不會更低，現在有補助65歲以上民眾健保費的地方政府，已看得到這項預算每年成長幅度驚人。

范雲說，中央政府明年度社會福利預算有將近8000億，占整體最高，仍有許多人在等待健保資源，還有29款罕病用藥等待健保給付，還有31種罕見疾病，將近7000患者在等，另有11種罕病尚無有效治療方式，約3000人仍盼望唯一治療機會。

對於柯文哲喊話國家醫療健康支出GDP占比達8％，范雲認為，趕上鄰國腳步是合理的呼，但新增支出要花在哪裡，需要嚴謹討論，她質疑，侯、柯砸錢補助65至70歲保費政策前，是否嚴謹思考過醫護短缺、提升醫療品質、改善醫護勞動條件等議題。