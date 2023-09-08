勞動部基本工資審議委員會今拍板，明年基本工資調整月薪將從2萬6400元調至2萬7470元，調升1070元、調幅4.05％。最低薪資調整後，健保投保金額也調整，包含被保險人及眷屬在內，預計將有825萬人受影響，其中793萬人每月要多繳17元保費，32萬人每月少繳2元，而健保則會增加52億元的收入。

根據現行規定，被保險人薪資若介於2萬6400元以下，都屬於投保等級1，每月健保費為409元，而2萬6401元～2萬7600元則屬於投保等級2，每月健保費為428元。衛福部社保司副司長陳真慧表示，明年基本工資上路後，投保等級1將調整為2萬7470元以下，而投保等級2上限不變。

根據統計，明年將有825萬人的健保費受影響，其中793萬人每月多繳17元，保費從409元調升至426元。另有32萬人，因從投保等級2降至投保等級1，每月將少繳2元，保費從428元降至426元。陳真慧表示，初步估算，新制上路後，健保將增加52億元收入，其中20億元來自被保險人、13億元來自雇主、19億元來自政府。