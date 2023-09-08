受到景氣不佳、庫存增加、訂單減少等，製造業近期景氣普遍不佳、與此同時，服務業卻受惠於疫後復甦，大喊缺工，且世界多國最低工資均大幅調漲，讓今天召開的基本工資審議會更顯詭譎，基本工資委員、全國產業總工會理事長江健興會前受訪時表示，月薪應不低於2萬8000元、時薪不應低於186元，並認同時薪及月薪應脫鉤以照顧時薪邊際勞工。
總統蔡英文上任後基本工資已經連7漲，基本工資月薪從新台幣2萬8元提升到2萬6400元，時薪自120元漲到176元。江健興說，據主計總公布的8月CPI達2.52％，且重要民生物資的漲幅更高，「胡椒餅從35元漲到60元了、將近翻倍漲」，但薪水卻沒有漲一倍。
江健興指出，經濟持續成長，但受僱人員報酬占GDP的比重卻降至43.03％、創下史上最低，代表經濟成長的大餅大多被資方分走，勞工沒有分享到多少。
江健興受訪時也認同「時薪及月薪脫鉤」，他指出，因為時薪勞工所得往往因工作時數等原因，所得較月薪偏低，而且多為工讀生、高齡者等邊際勞工為主，受到物價影響更明顯，因此時薪應調整更多。
江健興提及，雖然知道今天難達成蔡英文總統基本工資3萬元的夢想，但至少要接近。
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