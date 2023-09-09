一名男網友分享，他和老婆每個月收入共11.5萬，加上他們在南部生活，本以為自己條件算好，才決定要生小孩，沒想到孩子出生以後超花錢，每個月嬰兒的開銷高達2.5萬，他和老婆的生活費再加上車貸、水電、保險和房租，每個月的基本開銷高達10萬，如今想出去玩都怕錢不夠用，讓他心超累，也引起網友熱議。

一名網友日前在「匿名公社」上分享，他月薪8萬、老婆月薪3.5萬，夫妻倆加起來每個月收入11.5萬，且他們住在南部，以前他覺得他們的薪水應該贏過許多人，因此考慮了很久才決定要生孩子，沒想到日子突然變得很緊繃。

原PO表示，他每個月托嬰和奶粉尿布等嬰兒用品的開銷約2.5萬，夫妻倆的生活開銷約3.5萬，車貸、水電電信和保險等各類帳單約2.5萬，房租1.5萬，每個月的固定開銷竟然就高達10萬元，如今想出去旅遊還得要計算錢是否夠用，讓他心很累。

貼文引起網友討論，不少家長留言哀號，生小孩以後什麼都要用錢，加上現在物價飛漲，錢真的一下子就消失了。「你這樣算不錯了，現在嬰幼兒算便宜了，等到小孩上國小以後才是開銷的開始」、「先生上班+打工約5-6萬，我4萬，也是在南部生活，有2個小孩，加上車貸、保險、補習和學費，真的每天都被錢追著跑」。