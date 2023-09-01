因應疫後旅宿業、餐飲業、服務業復甦，為協助改善缺工問題，勞動力發展署桃竹苗分署9月將於桃竹苗連辦8場徵才活動，共邀請230家廠商，釋出9385個職缺。其中9月12日竹北場邀多家企業包括築間餐飲、全聯、沛鑫包裝科技、正隆、乾杯等企業釋出中高齡及高齡友善職缺，歡迎有興趣的青年、中高齡及婦女族群把握機會參與。

桃竹苗分署9月徵才活動分別為9月7日苗栗場、8日桃園場、12日竹北場及桃園場、13日中壢場、15日桃園場、21日新竹場、23日桃園場等。其中12日竹北場是8場次中規模最大場次，共邀66家知名企業，釋出2885個職缺，包含台灣矽科宏晟科技招募儀電工程師，薪資上看70K，鴻佰科技招募包裝工程師、客戶品質工程師、製程品質工程師，月薪也上看65K。

同時為讓民眾快速求職，竹北場徵才活動採無紙化、科技化徵才，想求職的民眾可先至「台灣就業通」網站登錄履歷資料並報名參加該場次徵才，活動當天憑報名序號至現場櫃台報到，無須填寫紙本履歷，即可面試。

另外9月7日苗栗場，特別針對疫後缺工專案廠商，例如瓦城、尚順分別招募內外場人員及房務人員，只要經公立就業服務機構推介從事專案缺工工作勞工，就業滿30日以上，可領取每月6000至13000元就業獎勵，除薪水，每月還能多領就業獎勵，歡迎民眾多加利用。

桃竹苗分署長林淑媛表示，中高齡者及二度就業婦女是職場生力軍，也是事業單位解決缺工良方，為促進女性勞動參與，勞動部9月啟動婦女再就業計畫，擴大適用對象為因家庭因素退出勞動市場180日以上的婦女 （含新住民婦女），規畫整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業，包括提供「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能、「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業、「雇主工時調整獎勵」， 鼓勵雇主提供有照顧家庭需求的婦女工時調整工作或部分工時工作，協助婦女取得工作與生活平衡，歡迎雇主善用婦女優質勞動力。

林淑媛提到，桃竹苗9月徵才場次多，歡迎有興趣的青年、中高齡及婦女族群把握機會參與，有興趣的民眾可至台灣就業通網站的「中高齡者專區」、「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺專區及婦女專區查詢，9月各徵才活動資訊可至「台灣就業通」查詢，也可撥打免付費專線0800-777-888洽詢。