新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章喜歡女裝打扮 ，更因打扮亮眼在社群軟體上有近五萬人追蹤。他昨天在社群軟體Instagram上協助轉貼新北地檢署徵才資訊，表示地檢署徵求10位檢察官助理，月薪近五萬，歡迎大家來當他的同事。

陳漢章衣著時尚，他也不吝分享穿搭，常在社群軟體上PO出「上班OOTD（Outfit of the day，即今日穿搭）」，今年五月開設公開社群帳號後至今已累計近五萬人追蹤。

他昨天在IG上轉貼新北檢徵才資訊，詢問「有人要來當我同事嗎？」，表示地檢署徵求10位檢察官助理，月薪近五萬。

新北地檢署表示，法務部因應行政院「打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，強化偵查輔助人力，使檢察官集中能量辦案，因此指示各地方檢察署增設檢察官助理。

新北檢為此規劃檢察官助理考試、僱用、教育訓練等作業，預計甄試10名助理，月薪4萬6千元起，工作內容是協助檢察官處理案件與其他交辦事項。

新北檢說，考試報名期間為即日起至本月15日暫停報名考試，考試日期為24日，考試方式為筆試（刑法＆刑事訴訟法、公文）、電腦中文打字及口試，詳細資訊已在檢方網站電子公布欄公告甄選簡章，歡迎有志者踴躍報考。