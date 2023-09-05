104人力銀行今發表2023年《半導體產業人才白皮書》，半導體、電腦及消費性電子製造業、軟體及網路相關業平均月薪從5.7萬元至5.2萬元不等，共列高薪產業，若進一步分析2010年至2023年，近14年來半導體薪資增幅達35％，增幅為高薪產業第一名。

根據半導體產業人才白皮書資料顯示，2023年半導體各地區薪資排序前十名的職務，一字排開以工程師為主，切分地區來看，北部因偏重上游IC設計，薪資前五名的職務多集中於IC設計工程師，其中，上游的類比IC設計工程師月薪9.9萬居冠，數位IC設計工程師月薪9.2萬元次之。

由於近來科技業、製造業庫存去化，資料顯示，今年第二季半導體平均每月徵才2.3萬人，與去年同期3.7萬人相比，已出現自高檔滑落37.5％的趨勢，不過，仍超過疫情前2020年同期的1.9萬人。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明分析，2021-2022年晶片需求大爆發，半導體業容光煥發，但2022年下半年開始，隨終端電子產品需求減降，半導體大廠陸續傳出拋售晶片、以及調節營運等消息，半導體產業暫時進入調整階段，徵才動能下滑，不過，隨著AI已成全球產業接棒發展的共識，相關晶片需求可望帶領產業揮別陰霾。