揮別26K！彰化地檢署號召有志青年加入打擊犯罪行列，近來招考檢察官助理，除月薪4萬6692元起跳，還有加班費及加薪機會，招考報名期限9月1日起至9月18日止，一律採通訊報名，機會難得，想報名的動作要快。

在法務部爭取下，獲得行政院同意動支本年度中央政府總預算第二預備金，聘用檢察官助理共100名，其中彰化地檢署獲配5名，將用以協助檢察官偵辦犯罪，強化偵查戰力及效能。

彰檢襄閱主任檢察官吳宇軒指出，召募檢察官助理的公告已發出，歡迎法律系所及相關系所畢業的有志青年報名，加入檢察機關打擊犯罪、維護公平正義的團隊行列，意者可留意該署資訊，以免向隅。

吳宇軒表示，考試方式為筆試（國文、刑法、刑事訴訟法）、電腦中文輸入測驗（每公鐘至少40字以上）及口試。將依成績順序，擇優錄取正取5名，備取10名列入儲備候用名冊，候用人員至該署下次辦理招考榜示之日前未獲僱用者，即喪失錄取資格。甄試結果，該署認定無適合人選時得從缺。

外界最關心的檢察官助理薪資有多少？彰檢表示，此次招考的檢察官助理月薪為4萬6692元起跳，有加班費，每個月約有3千元，也有加薪的機會。

彰化地檢署招考檢察官助理，月薪4.6萬元起跳。（彰檢提供／孫英哲彰化傳真）

彰檢指出，檢察官助理工作內容為協助檢察官辦理案件的法律問題分析，案件資料的整理及蒐集；協助檢察官整理案件的爭點、證據、製作附表、流程圖、簡報及彙整實務見解；協助檢察官草擬、校對相關書類初稿及清點、核閱、確認歸檔案件；協助製作、傳輸、標示電子卷證；協助檢察官辦理刑事訴訟相關程序之幕僚作業及其他交辦事項等。