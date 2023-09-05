台灣首間「寶可夢中心 」將開幕，眼尖網友發現104已經發出寶可夢中心員工的徵才資訊，預計11月1日就要上班，不過正職人員每天上班8小時，薪資卻只有32400元引起網友討論，不少人驚呼在台北領這樣的薪水有點慘，也有不少網友好奇面試要考什麼？該不會考寶可夢的名字吧？

一名網友在PTT上分享，日本超夯的「寶可夢中心」要來台北開店，讓不少寶可夢粉絲超級興奮，而104也出現招募正職員工和兼職人員的徵才資訊，但仔細一看卻發現薪水似乎有點少，正職員工每月薪資32400元，兼職人員每小時180元。

根據104上的徵才資訊，寶可夢中心的正職員工每天需要上滿8小時的班，可以選擇的班別有3個，早班從早上10點到晚上7點；中班則是中午12點半到晚上9點半；晚班則是下午2點到晚上11點。工作內容就是服務顧客、現場排隊引導、收銀與商品包裝、進貨、補貨、貨架整理、店鋪環境整潔等。

徵才資訊曝光引起網友討論，不少人看了正職的薪水直呼，這樣的薪水在台北根本活不下去吧？但也有人認為這樣的薪水跟做超商差不多，但是喜歡寶可夢的人工作應該會很快樂。「重點是月薪只有32400元」、「台北領這樣有點少，房租物價都高」、「台北領32400元是真的慘，不如去手搖店」、「台北領32400算慘了吧？」

另有網友歪樓說，很好奇面試的時候會考什麼？「面試要看剪影猜是哪隻寶可夢嗎」、「要熟悉寶可夢吧？不然人家找某隻寶可夢的商品，連長什麼樣子都不知道」、「需要養過寶可夢的經驗嗎？」