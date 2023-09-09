勞動部宣布明年將調漲基本工資，每月基本工資將從26400元調升到27470元，每小時基本工資則從176元調到183元。薪資問題再度掀起網友討論，不少人搖頭直呼，漲薪水又怎樣，物價上漲的速度比調薪速度還快；另有網友則吐槽說，月薪3萬多的人薪水直接卡死，但物價卻一直漲，導致生活品質越來越差。

台灣「基本工資」連8漲，總統蔡英文2016年上任的時候，每月基本工資僅20008元，昨勞動部宣布明年（2024）元旦起，每月基本工資將漲到27470元，每小時的基本工資也將從120元提升到183元，引起PTT網友討論。

不少人看了卻搖頭直呼，薪水漲了，物價也跟著漲，生活好像沒有比較好過。「看到薪水漲了，就知道物價漲定了」、「薪水看起來變多了，但看到房價和物價以後，漲薪完全無感」、「薪資漲了，結果東西跟著漲還是買不起」、「一片雞排破120元的日子要來了」、「撐不住啦！水餃漲價1.5元」、「一樣買不起房」。

另有網友則說，當初總統蔡英文說在任內8年要將每月基本工資調升到30000元，結果明年任期都要結束了卻沒有達成目標，現在有超多月薪3萬的人，薪水凍漲超久，但是物價卻一直漲，等於生活品質越來越差。「薪水3萬族最可憐，20幾年不能調薪」、「中間領3到4萬的人薪水完全都動不了」。