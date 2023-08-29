我國基層勞動檢查員流動率偏高，為了穩定及招募新人，勞動部職安署近日修正相關辦法，把第一職級及第二職級的比率及薪點合併，並在明年上路，未來第一職級的勞檢員（基層的勞檢員）薪資上看5萬餘元。

依原本的規定，第一職級勞檢員的薪點為328至344（約4萬2542元至4萬4617元），如果考績達標後可再晉下一職級、薪點也會隨之提高，但依相關規範，除了績效達標外，各職級人數也有相關限制，因此有部分勞檢員績效可以升職級但因人數限制等卻無法升等、導致薪水無法提升。

而修正後第一職級勞檢員薪點為328至376點（約4萬2542元至4萬8767元），並在明年上路，加計明年公務員調薪4％，薪點可達5萬718元。

勞動部職安署綜合規劃組組長許莉瑩表示，目前基層勞檢人力流動率偏高，為了穩定人力、減少流動率也能吸引新人加入，因此合併第一職級及第二職級勞檢員薪點計算，盼增加誘因。