在北部生活的開銷，普遍都要高於南部，其中以房租最為明顯。就有網友詢問，如果有一份高雄月薪6萬的工作，和一份台北7.5萬的工作該如何選擇，引起鄉民討論。

原PO在PTT八卦版發文「工作高雄6萬vs台北7.5萬怎麼選」，他表示自己有個高雄朋友，目前面臨兩份Offer的抉擇，其中一份是高雄鳳山，月薪6萬，早上8點上班，傍晚5點下班，月休8天；另一份是台北南港，月薪7.5萬，早上7點上班，下午4點下班，同樣是月休8天，「大家覺得哪個好？」

部分人認為工作應著重未來性，台北加薪幅度大，還是該北漂闖蕩試試看。(圖／資料照)

底下鄉民幾乎一面倒選擇高雄：「只差1.5的情況下，高雄生活品質會好很多」、「高雄6萬很高耶，對應到台北大概是9萬等級」、「秒選高雄6萬，唯一要擔心就是夏天登革熱」、「當然高雄，房租低，以後還有機會買得起房，台北根本買不起了」、「台北天花板高，但不是每個人去都能飛天」、「高雄6萬可以過很奢侈的生活了」。

也有少部分人認為還是該去台北闖蕩：「台北，之後薪水跳槽幅度更大」、「台北起薪7萬，未來幾年加薪至少可以到10」、「高雄6萬已經是頂了，沒辦法跟台北比」、「現在高雄物價也沒比台北便宜多少啊」、「找工作絕對是看薪水、公司發展性，看物價幹嘛」。