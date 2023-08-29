明8月30日開學日，雖有蘇拉颱風威脅，根據中央氣象局預報資料，嘉義縣因未達停班、停課標準，明天正常上班、上課。

不斷更新》開學就放颱風假！高雄「這1區」明停班課 12縣市宣布了
蘇拉颱風逼近！中市府三級開設 盧秀燕吐颱風假機率
開學沒懸念！ 蘇拉颱風發陸警 嘉義市明正常上班上課
#開學 #蘇拉颱風 #中央氣象局 #嘉義縣 #停班停課通知