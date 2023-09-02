海葵路徑略向南 估週日中午暴風圈觸陸

中度颱風海葵來勢洶洶，今（2）日入夜後風雨將持續增強，東部、南部多個縣市已宣布3日停班、停課。海葵對台灣影響最明顯的時間在3日及4日，北部、東半部地區及中南部山區整天有陣雨，宜花東及南部則可能有局部豪雨、豪雨的情況，6日開始颱風影響越來越弱，但其外圍環流仍可能造成局部短暫陣雨，提醒民眾未來一周雨具不離身，若要前往山區則須注意土石流、坍方等狀況。

中央氣象局表示，受海葵颱風影響，2日入夜後風雨增強，3日北部、東半部地區及中南部山區整天都有陣雨，宜蘭、花蓮、台東地區將有豪雨以上等級的降雨，北部地區及中南部山區可能出現局部豪雨，海葵則可能在3日傍晚至晚間登陸，並在4日凌晨出海。

颱風海葵逼近，2日晚間開始風雨漸增，中央氣象局預測未來24小時，宜花東的累積雨量將超過200毫米。（圖／翻攝自中央氣象局）

海葵颱風出海後，4日、5日台灣各地依舊受其外圍環流影響，雨勢仍相對明顯，包括南部、東半部地區及中部山區可能出現局部豪雨，其他地區也有短暫陣雨的情況；氣象局指出，海葵颱風雖會在4日出海，但後續導引氣流較弱，將在台灣海峽南側逗留，路徑仍有不確定性，對台影響存在變數，提醒民眾不可大意。

中央氣象局預報員謝佩芸提醒，海葵颱風的威力仍在增強，且暴風圈半徑已在2日晚間擴大至180公里，依目前預測路徑顯示，新竹以南各縣市均在陸上警戒範圍內，且東半部外海有一條明顯的對流雨帶接近中，2日晚間就可能出現明顯雨勢。

全台均受海葵颱風，尤其東半部、南部地區將有明顯雨勢。（圖／翻攝自中央氣象局）

謝佩芸說，3日仍受年度大潮影響，尤其西半部沿海低窪地區可能出現排水不良的狀況，而颱風帶來的降雨可觀，風勢也相當明顯，提醒民眾儘速做好防颱準備。