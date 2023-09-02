午後風力達10級 嘉義縣3日停班、停課 20:422023/09/02 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣明3日停止上班及上課。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣政府表示，依據中央氣象局預報資訊，嘉義縣明(3)日風力接近停班停課標準，又考量午後風力有增強趨勢，本縣沿海及空曠地區陣風預測將達10級，為維護民眾通行往來安全，嘉義縣明3日停止上班及上課。 中颱海葵來勢洶洶 屏東縣3日停班停課 海葵颱風衝擊14條航線 蘭嶼、綠島船班全停 海葵颱風逼近台灣 高市府籲請農、漁民做好準備 #嘉義縣 #海葵颱風 #颱風假 #10級 #停班停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵颱風來勢洶洶 台南明天停班停課 20:292023/09/02 生活 海葵颱風攪局 高雄奶茶節次日活動取消 19:212023/09/02 生活 颱風要來別上山！ 3座森林遊樂區、13條步道今起休園封閉 12:412023/09/02 生活 開第一槍！ 海葵來勢洶洶 花蓮縣明天停班課 18:112023/09/02 生活 颱風假沒了！海葵襲台 北北基桃明天上班上課 20:282023/09/02 生活 海葵颱風來襲 中壽提供六大保戶關懷服務 13:422023/09/02 財經 海葵颱風步步進逼 廬山溫泉區預防性撤離 19:512023/09/02 生活 「海葵」強勢來襲 高雄跟進停班停課 20:262023/09/02 生活 海葵影響 台東縣明天停止上班上課 19:502023/09/02 生活 颱風肆虐！妹子飛日本超緊張 苦主嘆：進退兩難 15:372023/09/02 生活 台北》星期天仍無颱風假放！北北基桃2日宣布3日正常上班上課 20:242023/09/02 政治 下周一颱風假有望！陸警估這天才解除 5縣市當心 10:302023/09/02 生活 海葵颱風陸警 已傳出零星災情無人員傷亡或失蹤 16:252023/09/02 生活 台南登革熱飆到3220例 這原因讓控制疫情有難度 15:322023/09/02 生活 5地區有望颱風假！北北基還要看「2變數」 氣象局說話了 17:562023/09/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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