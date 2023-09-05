屏東農損嚴重，初估損失金額已達上億。(鍾佳濱提供)

颱風海葵二進二出南台灣，為屏東帶來強風與降雨，香蕉、木瓜、檸檬、蜜棗等多項農作物都傳出災情，根據屏東縣政府統計，此次颱風農損被害面積達933公頃、損失金額高達1億餘元，其中以香蕉損害289公頃為大宗，其次為檸檬262.5公頃。

立委鍾佳濱5日偕同農業部農糧署南區分署至鹽埔勘災，立刻向農業部爭取核定全品項的天然災害現金救助，以減輕農友負擔，也請農業部加強推動農業保險，強化農友財產保障。

鍾佳濱指出，依氣象局測站資料，海葵颱風肆虐屏東期間，里港、鹽埔、高樹等測站分別測得每秒29.3、27.8、23.8公尺陣風，屏北平地24小時累積雨量超過160毫米，對屏北地區農作物帶來極大影響。

4日一早就收到許多農友傳來的災情訊息，他急忙聯繫農糧處前往實地勘災，盼能將災情傳回農業部，以儘速核定屏北地區農作物全品項的天然災害現金救助及低利貸款，讓農友能減輕受天災影響的困境。

鍾佳濱說，接下來他將請服務處同仁協助農友運用「農產業天然災害現地照相APP」，及時為受損農作物拍照、保存證據，以利後續申請天災現金救助或低利貸款。