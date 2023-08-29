開學沒懸念！ 蘇拉颱風發陸警 嘉義市明正常上班上課 18:412023/08/29 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市政府宣布明天照常上班上課。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明（30）日開學日，巧逢蘇拉颱風拉警報，嘉義市政府今天宣布，依據中央氣象局預報資料，嘉義市未在蘇拉颱風警戒區域範圍內，明（30）日照常上班、照常上課。 蘇拉颱風逼近！中市府三級開設 盧秀燕吐颱風假機率 公布了！蘇拉颱風襲台 嘉義縣開學日正常上班、上課 4縣市有望放颱風假！專家：蘇拉將以強颱之姿逼近 #開學 #蘇拉颱風 #陸警 #嘉義市 也許您會感興趣 推薦閱讀 開學日遇蘇拉颱風搗亂？ 台南明天正常上班上課 18:422023/08/29 生活 不斷更新》開學就放颱風假！高雄「這1區」明停班課 12縣市宣布了 18:152023/08/29 生活 蘇拉颱風陸警發布 暴風圈逼近南台灣 屏東列入警戒區 17:272023/08/29 生活 蘇拉颱風來襲 藤枝國家森林遊樂區30日起休園2天 15:282023/08/29 生活 仁愛鄉民淹怕了自築沙包牆 南投縣府戒備迎戰蘇拉 17:452023/08/29 生活 蘇拉颱風來襲 農業局提醒農民加強防範及注意搶收安全 10:492023/08/29 生活 《科技》中嘉網速獲測速機構比讚 瞄準開學潮祭短約方案 09:282023/08/29 財經 蘇拉颱風持續逼近 新北市召開防颱整備會議 18:432023/08/29 生活 蘇拉颱風17：30發陸警 晚起變天 1地雨量紫爆 15:202023/08/29 生活 蘇拉暴風圈侵襲率達84％ 這2天風雨最劇 半個台灣豪雨 07:382023/08/29 生活 蘇拉颱風發布海警 玉山國家公園撤離園區348名山友 18:442023/08/29 生活 放不放颱風假？黃偉哲：不會ㄍㄧㄥ到最後一刻宣布 10:522023/08/29 生活 適逢年度大潮旗津積水 水利局啟動移動式抽水機待命 14:202023/08/29 生活 明天開學台中公車缺駕駛減班 議員要求交通局加強協調 17:172023/08/29 生活 蘇拉來勢洶洶 氣象局預估下午發布陸警 12:162023/08/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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