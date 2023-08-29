明（30）日開學日，巧逢蘇拉颱風拉警報，嘉義市政府今天宣布，依據中央氣象局預報資料，嘉義市未在蘇拉颱風警戒區域範圍內，明（30）日照常上班、照常上課。

蘇拉颱風逼近！中市府三級開設 盧秀燕吐颱風假機率
公布了！蘇拉颱風襲台 嘉義縣開學日正常上班、上課
4縣市有望放颱風假！專家：蘇拉將以強颱之姿逼近
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