桃市青園國小第一期校舍落成，師生新學期擁有舒適學習環境。(工務局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢青埔地區人口成長快速，導致學區內國小校舍空間嚴重不足，桃園市府新建青園國小第一期校舍工程，在未完工前師生借用青埔國中教室上課，如今工程已經完工取得使用執照，師生新學期開學就可搬進新教室，擁有嶄新舒適學習環境。

工務局表示，青園國民小學位於中壢區青昇路123號，另幼兒園位在及桃園市中壢區大勇路68號，本期工程興建1棟國小校舍及1棟幼兒園校舍，工程總經費約6.5億元。國小校舍為地下1層及地上4層樓建築物，包括操場、廚房、圖書館、以及容納30班學生的教室及專科教室，並於地下室設置74席汽車停放空間；另1棟地上3層樓為非營利幼兒園校舍，規畫容納12班幼兒園教室。

工務局說，考量幼兒園與小學部不同使用需求，設計時以整體校園安全規畫與都市相結合，以青昇路側為校園正面，設計為主要出入口動線與警衛室、大華一街側設置家長機車接送區，大勇路側為幼兒園的主要出入口，兩側沿路人行道採取較長距離的退縮設計，以設置家長接送停等區，可避免上下學尖峰時段影響周邊交通。