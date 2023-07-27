缺工缺料問題嚴重，虎山實小南棟校舍拆除重建工程2年前獲教育部補助款為每坪7.8萬元，實際招標時，公部門招標價已漲到每坪約18萬元，學校透過充分討論、減量設計，以每坪9.2萬元決標，約為行情價5折，堪稱「不可能任務」，新建校舍工程也一舉獲得國家卓越建設獎規畫設計類金質獎，更是唯一獲此獎項的學校。

2023國家卓越建設獎揭曉，台南市校舍工程有永福國小、茄拔國小、虎山實小及三股國小等4處校舍獲獎。

虎山實小新校舍是唯一榮獲規畫設計類的學校。虎山實小校長林勇成說，校舍1967年興建後，歷經地震颱風等天災，校舍老舊耐震係數不足，考慮師生安全及學校永續發展，透過市府協助爭取教育部109-111年專案計畫補助進行老舊校舍整建，獲得7000萬元補助款，重建嶄新校舍。

林勇成透露校舍重建「5折價」故事，感謝市府和教育局協助，才能讓重建工程順利竣工，「真的非常不容易」。新建校舍結合在地森林自然生態及豐富人文環境，建築物高度刻意控制維持在2樓，降低對於當地自然景觀的視覺衝擊，呈現校舍與自然環境對話的意象。校舍特色包含以生物多樣性、節能減廢與環境健康需求為出發點的鑽石級綠建築，打造呼應ECO SCHOOL友善環境守護生態的新校園建築。

重建幕後大功臣之一的總務主任許力尹說，南棟新校舍共計12個空間，充分呼應實驗教育精神蔚為一大特色，分別設置多元班群教室、自主探究學習教室、生態圖書館、蓋亞料理教室等，此外也採用智慧水電表、綠建築標章（鑽石級）、太陽能系統、雨水貯留回收系統等，將環保永續精神融入其中。

教育局指出，南市持續打造優質永續校園，屢獲各大獎項肯定，透過校園整體規畫同時融入綠建築、無障礙等對環境及人文友善設計，建構具文化圖象的教育特色校園。

榮獲最佳施工品質類卓越獎的永福國小，重建校舍工程初期地基開挖過程，發現重要歷史遺構「清代道署」，為避免破壞地底下歷史遺構，結構落柱必須宛若跳棋，精準無差的避開遺構，且為呈現「清代道署」遺構，新校舍1樓設置開放式遺構古蹟展示館，以今襯古，提供師生兼具在地文化與歷史傳承的優質學習場域。

榮獲最佳規畫設計類特別獎的茄拔國小，透過環狀圓形廊道設計，呈現出水車的意象，藉以傳遞呈現在地文化特色。校舍建築主體以漂浮盒子為視覺意象，讓教學活動產生更多可能性。三股國小校舍重建工程獲最佳環境文化類優質獎，外觀納入當地七股地區特有的「桶更寮」及鹽山意象，可達到溫度調節效益兼落實永續綠能。