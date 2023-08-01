彰化縣伸東國小樂樂棒球隊前往韓國參加「2023亞洲盃Teeball錦標賽」，連克日韓等強隊勇奪冠軍。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

台灣之光！彰化縣伸東國小樂樂棒球隊遠赴韓國參加「2023亞洲盃Teeball錦標賽」，連克日本、韓國等強隊，一舉奪冠，為國爭光，也讓彰化縣旗飄揚海外，消息傳回國內，不僅該校師生雀躍，彰化縣長王惠美也讚許不已，期許小球員們持續精進突破，讓球技更上一層樓。

伸東國小先是參加第十四屆三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽暨亞洲Teeball代表隊選拔賽，在全國總決賽中拿下黃球男女混合組冠軍，獲得亞洲盃代表權後，展開密集刻苦的暑訓，球員各個曬得一身黝黑，於7月29日至7月31日到韓國參賽，勇奪亞洲盃冠軍。

伸東國小樂樂棒球隊成立至今已有5年，透過教練及老師專業細心指導，一點一滴提升技術能力及抗壓力，更令人感動的是，從球隊畢業多年的學姊及學長也會利用暑期返校傳授更進階的技術及陪練，加上一次又一次的練習賽、交流賽、正式比賽，打磨出日益精湛的球技。

校方指出，樂樂棒球器材安全，場地不受限，人人可上場，搭配規則簡單、緊湊的賽事，讓對棒壘活動有興趣的小朋友擁有大展所長的舞台。

該校樂樂棒球隊不畏寒暑，每天到校訓練，暑假更是加強特訓，這次到韓國比賽，開闊孩子們的視野，促進國家間的學童體育與文化交流。

彰縣府表示，彰化學子能在國際與全國性競賽中屢屢獲得佳績，讓縣民與有榮焉。球員們能在全國賽中脫穎而出，代表台灣出國比賽已相當不簡單，還能在國際賽事奪冠，不難想像球員平時訓練付出了多少汗水，期許小球員們持續突破自我，為實現夢想不斷精進。