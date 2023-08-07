「啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節」上月底好評聲落幕，活動中縣府文化局舉辦「填問卷送摸彩」活動，最大獎項有Apple Watch。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

「啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節」上月底好評聲落幕，活動中縣府文化局舉辦「填問卷送摸彩」活動，最大獎項有Apple Watch，7日上午彰化縣長王惠美在臉書直播抽獎，得獎名單將在晚間7點整理好後，公告於文化局官網，9日後可在彰化縣立美術館服務台兌獎。

彰化縣文化局舉辦「填問卷送摸彩」，共有10個獎項近千份禮品，包括Apple Watch、氣炸鍋、料理機、咖啡機、行李箱及文創禮品等多項好禮，7日上午10點彰化縣長王惠美、文化局長張雀芬現身文化局臉書粉絲專頁直播間直播，抽出幸運民眾。

王惠美表示，去年在鹿港舉辦的走讀藝術節，獲得美國繆思設計獎銀獎，讓世界看見彰化之美，今年彰化走讀藝術節邀請國內外藝術家共襄盛舉，在彰化車站、舊城區、八卦山等場域，設置8件裝置藝術作品。

還在彰化藝文店家放置了9件微型藝術作品，希望將藝術融入到日常生活之中，使的生活就是藝術，藝術就是生活。期間還辦理多場表演藝術、實驗劇場、文創市集、走讀輕旅行、藝術工作坊等活動，會後調查整體活動滿意度高達94％，成功為彰化帶來人潮，更活絡觀光經濟。

王惠美強調，錯過這次抽獎民眾別失望，接下來還有「2023彰化Go購」活動，消費月月抽，現金好禮大放送，9月30日前在彰化店家消費滿200元，就可參加，於活動網站登錄發票或收據，就有機會中大獎，最大獎現金100萬，首抽將在9日舉辦，歡迎全國鄉親到彰化吃美食，暢遊景點。

文化局表示，在直播中抽出的得獎名單，將公告在文化局網站，請中獎者於期限內攜帶身分證及摸彩券存根聯，也提醒代領者攜帶自己的身分證及中獎者身分證影本驗證。自8月9日起到10月31日都可以在彰化縣立美術館服務台兌獎。