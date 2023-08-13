彰化縣道139線「死亡彎道」又奪一命。26歲林姓男子昨晚重機行經139線李舍咖啡旁時，疑似超速過快壓車失敗，直接衝撞路樹，因頭部直接上樹幹，造成顱內大量出血，經送醫今天凌晨不治。根據統計，本月此路段已帶走3條生命。

根據調查，26歲林姓男子，在昨晚7時許騎重機車沿彰化縣139線往往台74甲方向行駛，在大彰路5段附近彎道，疑因超速，果彎時壓車不慎，連人帶車衝向一旁路樹，但林男的頭部卻當場撞上路樹當場昏迷，送醫急救後，發現顱內及體內因重擊大量出血，急救後仍不治。

經血液檢測，林男並未有酒精反應，但當地限速40公里，但查出林男車速高達84公里，因此初步研判可能是車速過快造成。

近來芬園鄉大彰路5段9.1公里處即車禍頻傳，5月16日晚間，兩名共乘機車少年，就疑因過彎操作不當自撞路樹，駕車的17歲陳姓少年卡在樹幹，胸部撞到變形，送醫急救不治，另名16歲乘客左小腿撞斷、全身多處擦傷。

日前還有1名20歲女子騎機車沿139線彰化市往芬園鄉方向行駛，不料也是在行經該路段彎道處時，整輛車突然失控衝出自摔，女子噴飛出去，撞擊路旁路樹及護欄後才停下，該女雖被送醫搶救，仍傷重不治。