彰化縣139縣道有個惡名昭彰的稱號「死亡彎道」，因當地山路轉彎處不斷，加上騎士常在彎道上飆速壓車，短短2個月內已發生3起撞樹死亡的事件。縣警局交通隊與縣府交通處前日到現場會勘，當時現場也有一名修行人，低聲告訴大家「祂還在」，讓眾人相當不捨。

彰化139號縣道是相當知名的景觀公路，據彰化縣警局資料顯示，2019年至2023年間，已有12人因超速或在過彎壓車、失控等原因發生死亡車禍，其8.7K處佔大比例，該路段也因常有事故，被民俗專家比喻為「鐮刀煞」路段。

原本50公里的速限，目前已經降低到40公里，但仍無法有效遏止車禍發生。（圖／GOOGLE MAPS）

目前警方已在重點路段架設移動式測速照相、固定測速照相設備，除了加強取締外也調降速限至40公里、重畫報路標線、設置中央分隔線交通桿、柏油路面加寬20公分等等措施，希望降低事故率，但對於騎士的飆速壓車行為仍難以阻止。

上月警方研議在彎道處前後端加設錄影裝備，並安排便衣警察沿線攝錄追焦，不料在下崗當天，就有一名男子超速失控撞及路樹身亡，相當遺憾。

14日縣警局交通隊與縣府交通處到現場會勘，有一名修行人也在現場，告訴大家「祂還在」，讓眾人相當不捨。除建議縣府工務處強化夜間照明設備外、沿線店家張貼海報強化宣導，未來也將在彎道處設立大型軟性反光錐、路樹與水泥護欄加設反光板等設施，希望能讓憾事不再發生。

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