嘉義縣台18線69.9公里處，昨（2日）下午2時許發生一起死亡車禍，50歲侯姓黃牌重機騎士過彎時自撞山壁，跌入路面山溝內失去呼吸心跳，送醫後搶救不治。檢警今（3日）進行相驗，因無法確認致命傷，安排將於5日上午進行解剖釐清死因。

據了解，侯男（50歲）與20多名車友相約跑山，在下山過彎道時不慎自撞山壁，跌入公路旁水溝，強力撞擊之下侯男當場失去意識，同行車友合力將其救起，恰巧現場有一名急診室退休周姓護理師經過，周女初步診斷發現騎士呈現OHCA狀態，與在場另一名義消合力搶命，一人壓胸、一人進行人工呼吸，急救到到救護車抵達。

嘉縣消防局獲報後，立即派遣奮起湖91車前往救援，救護人員到場後立即給予CPR及相關急救處理，並後送石棹醫療站急救，但侯男仍不治身亡。

檢警今天相驗，侯男身體外觀雖有多處的挫傷、瘀青，但無法確認致命傷為何，將安排於5日進行解剖釐清死因。