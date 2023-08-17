彰化縣警局與環保局及監理站等單位，今天起一連三天於139線執行聯合稽查。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣道139線事故頻傳，兩個月內已有3人車禍喪生，彰化縣警局為降低事故發生率，今天起一連3天，聯合環保局及彰化監理站等單位，針對往來車輛加強執法，不但要抓超速、壓車等危險駕駛行為，也嚴抓改裝及噪音車，只要敢違規，來多少，抓多少！

彰化縣警局於暑假期間針對縣道139線規畫防制交通事故及危險駕車攔檢勤務，結合交通、保安隊、轄區彰化警分局等警力，組成聯合小組，在縣道139線連續彎道7.3公里處往彰化方向，以及螢光橋10.2公里處前往芬園方向，設置2組攔檢點。

彰化警方主要針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締，並結合環保局及彰化監理站實施聯合稽查，統計今年暑假起至8月16日止，彰化縣警局已在彰化139縣道共取締超速998件，同時並查獲改裝車輛53件及通報車輛噪音28件。

彰化縣警局指出，為防制139線競速、壓車或進行危險騎乘行為，致發生交通事故，除例假日強化路檢、攔查，平日也增加警力於易肇事路段綿密巡守，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締，並於每周五、六、日結合彰化環保局及監理站實施聯合稽查。

警方語重心長表示，彰化縣縣道139線山區路段景觀優美，經常吸引許多機車騎士成群結隊到此機遊，而139線既然是景觀道路，更應該放慢車速，體驗沿途的風光，共同維護道路交通安全，提升遊憩的品質，避免不當的駕車行為導致事故發生，也危害其他用路人安全。