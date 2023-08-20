彰化縣公共運輸定期票（TPASS通勤月票）方案7月上路後，乘客可使用在公路客運、市區公車、公共自行車，唯獨火車除外。彰縣府今天宣布，在該府與台鐵努力下， 8月21日起彰化縣境內台鐵車站可購買及設定彰化縣都市內公共運輸通勤定期票，並提供搭乘火車服務。

彰縣府配合行政院促進公共運輸使用方案，推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，雖已於今年7月1日上線提供服務，但因交通部臺灣鐵路管理局設備系統開發不及等因素，導致無法於縣內台鐵各站販售及使用彰化縣都市內定期票。

幸好在台鐵及縣府多方努力下，自8月21日起，台鐵彰化縣內各站除了永靖及源泉等無人招呼站外，將於各站啟動販售及設定定期票服務，並可使用彰化縣都市內定期票搭乘彰化縣境內火車，歡迎縣民及旅客多加使用。

彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用路線起迄點都在彰化縣境內的客運、公路客運、公共自行車前30分鐘免費。

至於中彰投苗跨城際定期票票價則為999元，在30日內可無限次使用4縣市市區客運、公路客運以及台鐵（路線起迄點皆在四縣市境內）、公共自行車前30分鐘免費及台中捷運，民眾可在彰化縣境內各公車客運場站、台鐵車站（永靖、源泉除外）購買及設定定期票。