台鐵樹林站自強號新列車EMU3000日前被人闖入塗鴉，台中捷運昨天也發生車輛遭塗鴉事件，2名可疑人士破壞圍籬入侵，中捷公司表示，今天早上著手清除塗鴉，也已報警處理，入侵軌道行為違反《大眾捷運法》可處1萬以上100萬以下罰鍰，請勿以身試法。

中捷公司說，昨日晚上將近9時，有2名可疑人士破壞中捷高鐵台中站尾軌區軌道側的圍籬，入侵軌道並對停放於尾軌區的備用車進行塗鴉，2人停留約15分鐘，中捷工作人員今天凌晨收班時，發現列車遭塗鴉後，立即報警處理並派員檢修列車，檢修後確認該列車車體未遭破壞，列車設備皆正常。

中捷公司說明，尾軌區設有監視器，為避免再發生有人入侵，將加強監控該區域；遭破壞的圍籬今天上午已修復完成，塗鴉列車正在清洗中，後續公司也將配合警方積極追查，一經查獲將從重處理。

中捷公司指出，入侵軌道區已違反《大眾捷運法》第44條第3項規定，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰；另因闖入者破壞圍籬後進入，涉犯毀損及侵入土地罪，中捷可提告追查，且軌道區有高壓電，擅自闖入不僅違法，還將危害自身安全與捷運系統安全，請民眾配合遵守規定。

警方表示，根據監視器畫面，昨晚有兩個年輕人頭戴鴨舌帽，潛入軌道區塗鴉車廂，畫上英文字母及符號後立刻快步離去，警方已經掌握相關資訊沿線追人，還在追緝當中。