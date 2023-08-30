台中市某高中學生今年2月疑遭師長霸凌輕生，校方調查報告認定霸凌不成案，人本教育基金會今天陪同學生爸爸出面，控訴學校在報告中合理化霸凌行為，甚至用問卷檢視管教是否合理。訴求接受家長申復，並由不同的調查委員重啟調查。教育局強調，已經行文要求學校出面解釋清楚霸凌不成立的理由。

人本教育基金會、立委張廖萬堅、議員王立任、張家銨、林祈烽、謝志忠今天陪同學生爸爸出面，控訴學校調查報告以管教之名掩護霸凌之實，連調查方法都讓人瞠目結舌。學生爸爸說，「要一個真相有那麼難嗎？」會提出申復，希望由第三方人士公正調查。

調查報告中明確指出學務人員確實有大量記過、隨處攔查要求盤查、要求驗尿、要求寫自白書等行為，將連續性行為切割成單一事件，並以管教學生、無惡意為由認定非霸凌，甚至僅以問卷普查檢視學務人員管教是否合理。

張廖萬堅表示，該學生高二上學期的處境，與教育部霸凌防治準則中提到的霸凌定義非常相似，故意針對且強烈排擠、貶抑造成學生精神損害走上絕路，學校卻說霸凌不成立，令人遺憾。張家銨、王立任說，學校調查報告用引導式題目、抽樣做問卷，沒有針對霸凌事件詢問，甚至排除最了解情況的該生班級，採用不那麼了解事件始末的同學回答。

謝志忠表示，霸凌是學生生命不可承受之重，霸凌不成立等於再度霸凌。林祈烽則說，教育局應要求學校對外說霸凌不成立的理由，並邀請府外專家組成小組調查真相。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑說，要在體制內改正所以會協助家長提出申復，學校及霸凌因應小組應負起責任，呼籲學校接受家長的申復申請，且由不同的調查委員重啟調查，梳理一年半間發生的所有事情的脈絡。

教育局表示，大眾有知的權力，學校不該規避，已正式行文學校要求校方盡速出面說清楚、講明白霸凌不成立的理由，以示負責，另，針對教評會決議，教育局已依教師法第26條逕提專審會，取代學校教評會功能，審議前學務主任有無解聘、不續聘、停聘的必要。

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