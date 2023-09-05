日本石川縣受到高溫影響8月約有1萬8000隻雞隻死亡，死因疑多為中暑。石川縣8月死亡的雞隻數量是去年同期的1.5倍，也比2018年8月遭遇酷暑時多了約3000隻。

日本「北國新聞」報導，石川縣政府表示縣內許多流通的雞蛋跟雞肉等來自其他縣，目前尚未影響當地零售價格。

石川縣畜產振興防疫對策課表示，縣內飼養了約130萬隻雞。8月第1週的死亡雞隻約有4000隻、第2週約8000隻、第3及第4週各約3000隻。

石川縣2018年8月跟今年夏天一樣遭遇酷暑，以8月為主的5週內約有1萬5000隻雞死亡，但今年8月4週內的雞隻死亡數就已超越5年前5週內的死亡數量。

石川縣加賀市分校町一間養雞場，7月之後死了200隻雞隻，而且產卵率比往年下降5至10%。養雞場負責人平岡宏康表示，目前營運尚未受到影響，所以沒有漲價的計畫。

對業者而言，消暑措施的成本負擔相當大，之中包含安裝電風扇、噴霧灑水器等設備及電費支出。平岡表示，雖然想把雞舍屋頂換成有隔熱效果的鐵皮屋頂，但是不知道性價比如何。

石川縣畜產協會負責人指出，應對持續的高溫天氣，大規模的養雞場有能力做好消暑措施，「但對中小型業者來說比較困難」。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1120905