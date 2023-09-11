聯發國際總經理賴柏宇表示，8月合併營收較7月顯著成長，主要來自香港「Sharetea歇腳亭」門市業績穩定成長，以及新門市持續開出帶動。香港「Sharetea歇腳亭」8月新展達4家，將香港門市推升至46家，持續挹注業績成長。

美國市場方面，聯發國際坦言，「Sharetea歇腳亭」門市業績及展店進度仍受市場通膨、缺工等大環境壓力影響。不過，隨著通膨現象逐漸放緩改善，已簽約新門市裝修、設備進駐亦將跟上進度，上半年累計的流動合約負債約6000萬元，預計在門市開出後逐步認列營收。

手搖飲市場競爭激烈，據國際市場研究機構Allied Market Research調查顯示，全球珍珠奶茶產業營業規模持續成長，至2027年有機會超過43億美元。聯發國際對此積極佈局國際市場版圖，將目標瞄準美國及香港等高毛利消費市場。

聯發國際表示，「Sharetea歇腳亭」市場布局著重於已開發國家，目前近7成門市皆開設在美國、香港、加拿大等先進國家。其中，香港門市疫情期間業績未出現虧損，表現保持穩定，未來發展看好，而美國門市的高續約率，亦穩定貢獻營運表現。

展望後市，聯發國際指出，第四季將加大力度於美國及香港門市拓展，深化「Sharetea歇腳亭」品牌力，預期隨著新門市穩健展出，有望帶動營收和獲利表現逐季走揚，預期下半年業績將優於上半年。