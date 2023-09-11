乾杯2023年8月自結合併營收4.53億元，月增5.89％、年增達11.4％，再創歷史次高。其中，台灣營收3.25億元，月增6.19％、年增16.14％，中國大陸營收1.28億元，月增5.12％、年增1％。累計前8月合併營收32.47億元，年增38.46％、續創同期新高。

乾杯表示，8月營收成長主要受惠疫後餐飲市場復甦，帶動台灣暑期、父親節來客表現暢旺，既有門市營收年增1成，配合老乾杯新菜吸客及「乾杯超市」中秋禮盒刺激訂購，繳出破千盒佳績，共同挹注業績成長。中國大陸在疫後經濟疲軟影響下，營收仍維持同期水準。

展望後市，迎接9月燒肉業態最大檔期，乾杯集團中秋禮盒行銷活動不斷，並加碼推出新款組合，旗下乾杯、老乾杯、KANPAI CLASSIC、和牛47等四大燒肉品牌合推各式中秋套餐並加開營業時段，力爭更多來客，中秋節訂位已達6成滿。

同時，乾杯看好台灣內需暢旺，在台灣持續展店步調，「老乾杯」漢神百貨店與現正試營運的「老乾杯」、「黑毛屋」板橋大遠百店，皆將於29日中秋節當天正式開幕，可望為集團營收增添成長動能。