彰化縣北斗警分局埤頭分駐所日前獲報，轄內1名林姓女子疑遭網路戀愛詐騙，臨櫃要匯款30萬元，警方到場聽完林女陳述，雖直接戳破是詐騙，但林女仍執迷不悟堅稱「我們是真心交往的」。警方在理智線快斷掉的情形仍不斷苦勸「那都是騙人的啦」，再一一破解詐騙手法，才讓林女驚醒，保住血汗錢。

埤頭分駐所日前接獲郵局行員通報，稱有民眾疑似遭到詐騙，要臨櫃匯款。警員黃勝昭到場，得知林姓女子日前經由網路交友認識一名王姓男子，被猛灌迷湯後，雙方以「尪、某」名義相稱，林女也沉浸在虛擬世界的戀情中，對王男言詞深信不已。

近日王男向林女表示，其因人在香港從事貿易遇到狀況，財產遭到金管局凍結，希望林女能匯款新臺幣30萬元至指定帳號，作為其在臺北購屋及生活費用。

王男還教導林女前往金融機構匯款時，要向行員謊稱該筆匯款是要借給表哥當工程款用的，以規避行員查詢。

「吼，騙的人啦！」警方聽完林女的陳述後，隨即確認本案為典型的「假戀情、真詐財」詐騙集團慣用手法，遂苦口婆心對林女勸說，不過，林女仍堅稱「我們是很真心在交往的，直到警方一一拆解詐騙集團的話術及說詞，才讓林女恍然大悟，並表示「說實話，我也裡也是有一點疑問」，隨後停止匯款。

北斗分局分局長吳詠傑表示，假戀情、假投資等詐騙案件層出不窮，民眾應保持戒心，審慎思考，並向165防詐騙諮詢專線或所在地分駐（派出）所洽詢真偽，發現可疑人、事、物立即報警。