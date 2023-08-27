彰化縣凃姓男子於去年涉嫌酒後到加油站買汽油用瓶子分裝，凃妻聽丈夫抱怨工作的事又聞到汽油味，以為凃要到廠商那潑汽油或在家裡縱火嚇到報警，凃被檢方以預備放火等罪起訴，一、二審審酌，凃僅分裝汽油動作，無放火行為，判凃無罪確定。

判決書指出，凃男於2022年7月間當天到加油站購買汽油後，在家喝酒並向妻子抱怨，工作上被刁難、客戶頻找他麻煩，越想越氣揚言放火，後來凃妻聞到家中飄汽油味，擔心丈夫做出不可挽回的事，於是打電話報案，員警趕抵找出凃的機車置物箱有寶特瓶、高粱酒瓶分裝的汽油。

凃男答辯，他跟妻子抱怨要放火，是念說要對廠商放火，並非在家裡放火，且他又沒真的去工廠放火，當下只是衝動去買汽油分裝而已，對廠商不滿只是唸唸而已，不會真的去放火，只是表達心中不滿。

凃妻稱，丈夫當時應該有喝酒，且心情不好，又在家裡分裝汽油，她怕他想不開，所以報案，丈夫在客廳分裝汽油，她不知道丈夫為何要分裝汽油，她是怕丈夫想不開，又因為工作不愉快，真的擔心他做出放火的事。

一審認為，凃男除購買、分裝汽油外，沒有其他進一步足以彰顯其有放火的行為，像是準備引火工具或將汽油載往廠商的工廠等，因此認定凃沒有放火的故意及預備放火的行為，預備放火罪不成立，判無罪。

全案上訴台中高分院後，二審法官也認定凃男預備放火罪不成立，駁回上訴，全案無罪確定。