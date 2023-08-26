孫生（左）出席紀錄片《解密孫生奪冠榮耀之旅》首映記者會，好友尼克星站台。（羅永銘攝）

啦啦隊女神林襄爆出熱戀小4歲的樂天桃猿球員馬傑森，曾和她交往過的「反骨男孩」成員孫生今（26日）出席紀錄片《解密孫生奪冠榮耀之旅》首映記者會，被問到前女友戀情，他大方獻上祝福，「每個人都有自己選擇愛情的道路」。

不過，他說林襄爆新戀情當天，反骨群組貼了一則新聞，標題是「林襄交新男友，孫生發聲了」，這讓他滿頭問號：「我發什麼聲，我根本不知道。」澄清第一時間有回應。

對於馬傑森，孫生表示不認識、也沒看過，直說想要看對方長相，當聽聞是林襄的同隊球員時，他驚喊：「太酷啦！」還自嘲與世無爭、活在自己世界裡，「我太狹隘了」。

而孫生日前發限動稱抓到不良一番賞業者將盒內大獎取出，欺騙眾多公仔愛好者，還以黑道身分威脅他不能上影片。孫生昨在首映會特地準備全套80抽間諜家家酒的一番賞給到場粉絲免費抽，「保證有A賞」，以行動呼籲不肖業者，「不該欺騙喜愛公仔的粉絲，堅決捍衛公仔圈的夢想。」