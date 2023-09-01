羅承軒（中）腰力驚人何妤玟（左四）讚嘆不已。（中視提供

嘎琳（左起）、雅涵、林襄、梁赫群、何妤玟、白雲開心錄製《戀愛上線中》。（中視提供）

女神倪暄被羊群包圍。（中視提供）

啦啦隊女孩瑟七、熊霓、倪暄因正值單身，日前上中視戀愛實境綜藝《戀愛上線中》，參與聯誼交友，當天戀愛小天使則有林襄、雅涵、嘎琳，滿滿髮香讓男主角精神大振。

一開場，熊霓就表態喜歡「大的」、「壯的」男生，就連聲稱喜歡微肉感男生的何妤玟也附和：「誰不喜歡壯的，有壯的我們都不會選擇胖的，講喜歡微肉感的都是場面話。」此話讓白雲相當不悅說：「妳要不要回去休息。」主持人間唇槍舌戰，逗樂大夥。

為讓男主角展現男性魅力，製作單位設計「凌波微步腰力賽」，何妤玟大推：「一個男生腰力要好，女生才會幸福。」遊戲過程，男主角羅承軒腰力超好，何妤玟脫口說覺得跟他交往會很「性」福。節目中林襄擔任小天使也玩得很盡興，示範凌波微步大秀腰力，眾人看到張口驚嘆。

一行人到清境農場，小天使也要與男主角一起進行遊戲，當男主角張棋富要選隊友時，竟直接點名林襄，但梁赫群要他想清楚選一個能幫他過關的人，但張棋富堅持要「林襄」，直男反應讓林襄看了笑個不停。

而女主角倪暄和男主角一起進行趕羊遊戲時，長髮竟被綿羊誤把乾草咬住不放，突發狀況讓錄影緊急喊卡，最後倪暄的頭髮直接被扯下一大把，眾人都嚇傻，反倒倪暄很冷靜，讓男主角對她更加欣賞。《戀愛上線中》每周日晚間10點在中視播出。