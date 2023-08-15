啦啦隊人氣女神林襄被爆出戀情，對象是小4歲的樂天桃猿球員馬傑森，令許多網友直呼心碎，不過此事並未影響林襄的人氣，她依舊透過社群平台分享日常。昨(14)日林襄曬出在錄音室錄音的工作照，只見她身穿小背心洩出白皙美背，令網友大讚：「超可愛。」

林襄錄音之餘，不忘拍下美照和粉絲分享，只見她身穿白色小背心露出白皙美背，對著鏡頭甜美微笑，融化粉絲的心。她也在貼文中透露20日將在嘉義靠山發浪音樂祭與張雅涵、李芷霖壓軸演出。現場不但會演唱三人合唱的歌曲，還有林襄的全新單曲，盼粉絲多多支持「大家可以期待一下」，網友們也紛紛回應，「哇哇哇！好期待呀」、「太辣了吧」、「好期待」。

林襄上周出席活動受訪時被問到新戀情時，她表示自己的工作與生活並沒有受到太大影響，粉絲們也相當祝福她，「他們都是說希望我很快樂或者很開心」，而她疑似認愛嬌羞表示：「我很開心，請給我們多一點點交友空間可以嗎？」

事實上，林襄過往曾在節目中透露自己的戀愛觀以及理想型的條件，尤其喜歡具有頹廢感的帥氣男子或是陽光運動男孩，並坦言非常喜歡有才華的男性，不過最重要的是，能夠貼心照顧自己，讓不少人看了認為「馬傑森有符合這些條件」。