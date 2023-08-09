職棒樂天桃猿啦啦隊人氣成員林襄，今（9）日被週刊爆出與小4歲樂天球員馬傑森熱戀，更遭直擊兩人牽手回家過夜；然而，林襄明日將出席電視台戀愛實境節目記者會，是否會公開說明戀情，格外引人關注。

林襄在該戀愛實境節目中，所擔任的角色為「戀愛小天使」也是主持人之一，會與其他啦啦隊員YURI、壯壯、艾融、慈妹、秀秀子、儀諪、雅涵搭檔，因此並不會參與節目配對。

事實上，林襄本月6日被《鏡週刊》直擊與馬傑森在板橋租屋處附近牽手約會，隨後兩人便到林襄住處過夜，不過自去年11月起，網路論壇上就有傳出林襄與馬傑森疑似戀愛的話題，更有網友留言指出，樂天球團的球員及啦啦隊間都知情，而兩人前年也曾一起拍攝通訊行廣告。

對此，林襄經紀人表示，對於藝人隱私不予以回應，樂天球團則回應，工作一切正常，林襄今晚也將上場應援，歡迎大家到球場替球隊加油，但林襄無視團禁愛令，仍引發網友熱議。