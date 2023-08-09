樂天啦啦隊女神林襄今(9)早被爆出新戀情，男方是小她4歲的21歲樂天桃猿球員馬傑森。雖然經紀人表示對於藝人的隱私不予回應，但這段戀情掀起不少討論。有鄉民得知消息後在PTT上發文，發現林襄新歡馬傑森和舊愛孫生有1個共同點，笑翻不少網友。

林襄與馬傑森今被爆出熱戀中，被直擊兩人晚上牽手逛街，隨後一同回女方家過夜，有眼尖的網友發現兩人互動早已洩露端倪，他們私下在社群平台的互動頻繁，林襄甚至曾在限時動態曬出寫有馬傑森名字與背號的「特製愛馬4包」，也會現身男方貼文下方留言為其加油，熱戀一事似乎早在圈內傳開。

消息曝光後，有網友在PTT上對此表示，他發現馬傑森與她的舊愛孫生有1共同點，那就是名字的最後一個字都是森（生），於是幽默詢問：「想要追林襄是不是要把自己的名字後面改成生？」，引起熱烈討論，網友們紛紛回應道：「辛普森？」、「秋生～」；不過也有網友吐槽原PO，「完全不一樣 你也可以硬湊」、「不同字硬要發廢文」。

事實上，林襄最廣為人知的一段感情就是與舊愛孫生，兩人分手後，孫生表示林襄在分手後完全不口出惡言，提到之前追蹤林襄被封鎖但已經解開了，「我也沒有追回來，就是感嘆，希望她可以過得開心」，他也坦言林襄改變他很多，分手讓他「特別揪心特別疼」，不過他也承認是因為當年太愛玩，辜負了女方。